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حملة على محلات بيع الأسماك واللحوم برفحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - رفحاء

نفذت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم صحة البيئة أمس جولات تفتيشية على عدد من المطاعم، للتأكد من مصدر اللحوم والأسماك بالمطاعم والملاحم، والالتزام بمعايير الحفظ والعرض، وبالاشتراطات البلدية وتطبيقها للوائح والأنظمة، وتم تطبيق نظام العقوبات بحق المخالفين وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

وأكدت البلدية الحرص على متابعة الأسواق الغذائية كافة، ومراقبة اللحوم والمنتجات بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يعرض، وذلك من خلال متابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المخالفات التي تتعلق بسلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة.