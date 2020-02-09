ضبط 226 كجم مواد غذائية مخالفة في تاروت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تاروت
نفذت بلدية تاروت التابعة لبلدية القطيف خلال الشهر الماضي جولات تفتيشية ميدانية شملت 195 محلا ومنشأة غذائية، وذلك في إطار إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.وأوضح رئيس بلدية تاروت المهندس عبدالعزيز الشلاحي أن الزيارات التي نفذها مراقبو البلدية الميدانيون على المنشآت الغذائية في تاروت شملت 195 محلا، وأسفرت عن احتساب 32 مخالفة صحية، وإنذار 38 محلا، وضبط 226 كجم من المواد الغذائية المخالفة، وإصدار وتجديد 43 رخصة مهنية.
وبين بأن البلدية نقلت خلال الشهر الماضي 840 مترا مكعبا من النفايات، 1600 طن من الأنقاض في جزيرة تاروت، كما تم توجيه 70 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة، كما تم رفع 3 سيارات تالفة.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم، تفاديا لفرض غرامات مالية.
يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
مخالفات رصدت:
- انتهاء الشهادات الصحية
- عدم وجود ترخيص
- تدني مستوى النظافة العامة
- مخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد
- عدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية
- عدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي
- التحضير المسبق للمواد سريعة التحضير
- نقص وزن الخبز بالمخابز
- وجود مواد مجهولة المصدر
- مباشرة النشاط خارج حدود المحل
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