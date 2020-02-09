دعوة متقدمي وظائف العدل للمقابلات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أعلنت وزارة العدل عن موعد إجراء المقابلات الشخصية، اعتبارا من الأحد المقبل، للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف القضائية المعاونة، ووظائف الباحث الاجتماعي والقانوني، ووظائف المأمورين والوثائق والمحفوظات، ووظائف باحثي القضايا، والوظائف الإدارية المتنوعة، ووظائف المحاسبين بالمرتبة السادسة.
ودعت المتقدمين والمتقدمات كافة للدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، والاستعلام عن تاريخ ومقر المقابلة الشخصية وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية، التي تتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.
وبينت الوزارة أن هذه الوظائف جرى الإعلان عنها عبر المسابقة الوظيفية على موقع الوزارة خلال الفترة من 3 رمضان 1440 حتى 9 رمضان 1440.
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