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القبض على 9 متهمين بجرائم سرقة في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض ألقت الجهات الأمنية القبض على 9 متهمين ارتكبوا جرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء من مواقع ومبان تحت الإنشاء في أحياء متفرقة من مدينة الرياض. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بـ 9 متهمين، خمسة من الجنسية البنجلاديشية، ومواطنين وسوري ويمني، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس من العمر، وذلك لتوفر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء من مواقع ومبان تحت الإنشاء في أحياء متفرقة من مدينة الرياض. وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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