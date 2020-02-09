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مسابقات ترفيهية في 76 نادي حي بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة أطلقت إدارة نشاط الطلاب والطالبات بتعليم جدة، مسابقات ودورات ثقافية وترفيهية تلبي رغبات المنتسبين والزوار في 76 ناديا للبنين والبنات. وتستقبل أندية الحي للبنين 5 آلاف زائر بشكل يومي في جميع الأندية.



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