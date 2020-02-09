شكرا لقرائتكم خبر
مسابقات ترفيهية في 76 نادي حي بجدةونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
أطلقت إدارة نشاط الطلاب والطالبات بتعليم جدة، مسابقات ودورات ثقافية وترفيهية تلبي رغبات المنتسبين والزوار في 76 ناديا للبنين والبنات.
وتستقبل أندية الحي للبنين 5 آلاف زائر بشكل يومي في جميع الأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسابقات ترفيهية في 76 نادي حي بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.