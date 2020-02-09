شكرا لقرائتكم خبر

قبول 60 من ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها أكملت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أمس، إجراءات قبول طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة السمعية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441. وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة فتحت شعبا خاصة لذوي الإعاقة السمعية ووفرت لهم مترجمين ومترجمات بلغة الإشارة بالتعاون مع صندوق الطالب ووحدة الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلاب لإيصال المادة العلمية على الوجه الأكمل.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر قبول 60 من ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.