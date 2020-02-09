قبول 60 من ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها
أكملت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أمس، إجراءات قبول طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة السمعية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441. وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة فتحت شعبا خاصة لذوي الإعاقة السمعية ووفرت لهم مترجمين ومترجمات بلغة الإشارة بالتعاون مع صندوق الطالب ووحدة الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلاب لإيصال المادة العلمية على الوجه الأكمل.
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