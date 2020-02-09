شكرا لقرائتكم خبر

طهران تتعرض لأكبر هجوم سيبراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت إيران أمس أنها تعرضت لأكبر وأوسع هجوم سيبراني، مشيرة أن الهجوم استهدف البنى التحتية.

Advertisements

وكتب مساعد وزير الاتصالات الإيراني حميد فتاحي، على موقع تويتر، أن «القراصنة المرتزقة حاولوا تنفيذ أكبر هجوم ضد البنى التحتية للبلاد».

وأضاف أنه تم «استهداف الملايين من الأهداف وسعوا وراء التسبب بأضرار في شبكة الانترنت عبر هجوم من نوع SYN FLOOD بمعدل مليون PPS».

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن شركة اتصالات البنى التحتية أن مصدر الهجوم كان من شرق آسيا وشمال أمريكا، وأدى إلى «عرقلة الاتصالات بشبكة الانترنت وتحميل ضغط أكثر من الحد الطبيعي على معدات الشبكة»، وأضافت أن الهجوم أدى إلى انقطاع خدمة الانترنت موقتا، لكن الشبكة لم تتضرر.