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5 قتلى من طالبان في انفجار قنبلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - كابول أكد الجيش الأفغاني أن انفجار قنبلة قبل أوانها أسفر عن مقتل خمسة مسلحين من حركة طالبان بشمال أفغانستان. ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء في بيانها الصادر أمس، عن فيلق العمليات الخاصة قوله، إن عبوة ناسفة انفجرت قبل أوانها بين مسلحي طالبان في إقليم سار إي بول شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين من حركة طالبان.



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