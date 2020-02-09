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إغلاق وإنذار 71 محلا مخالفا في بريمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أغلقت بلدية بريمان الفرعية بمحافظة جدة 31 من المحال، فيما جرى إنذار 40 في نطاقها ضمن حملة شملت أعمال النظافة ومكافحة التشوه البصري ومراقبة المباني.

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وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني أن الجولات الميدانية شملت تنفيذ حملة شاملة أغلقت البلدية خلالها 31 من المحال المخالفة، إضافة لإنذار 40 موقعا تجاريا في النطاق تنوعت ما بين مطاعم وأنشطة أخرى، مبينا أن البلدية ممثلة في قسم المباني وقفت على 48 من المواقع رصد من خلالها 29 مخالفة، بما في ذلك إجراء فصل التيار عن 9 من مخالفات المباني بنطاق بريمان.

وأضاف أن جهود البلدية في أعمال المرافق شملت ترقيعات للحفر الوعائية وصيانة أعمدة الإنارة، وفي جانب أعمال النظافة والمكافحة الحشرية بين الزهراني أن الفرق البلدية باشرت 78 من المواقع التي تتعلق بالنظافة فيما جرى معالجة 68 من المواقع التي تحتاج للرش بالمبيدات، مشيرا إلى أن قسم البلاغات أغلق 46 من البلاغات المتنوعة بعد معالجتها.

وشكر رئيس بلدية بريمان الفرعية المواطنين على تعاونهم ومساهمتهم في تحسين الخدمات من خلال تبليغهم عن المخالفات البلدية عبر القنوات الرسمية.