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استعادة 10 آلاف م2 من الأراضي الحكومية بخميس مشيط

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استعادة 10 آلاف م2 من الأراضي الحكومية بخميس مشيط
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

استعادت بلدية محافظة خميس مشيط الأسبوع الماضي أراضي حكومية تم التعدي عليها في مركز «تندحة» التابع للمحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر القرني أن فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية ببلدية «تندحة» الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط، ضبطت تعديات على أراض حكومية على مساحة تقدر بنحو 10,000م2، مشيرا إلى أن هذه التعديات تنوعت بين العقوم الترابية وجدران البلوك.

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ولفت إلى أنه تمت إزالة هذه الإحداثات بالكامل واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة كافة حيال المحدثين لضمان عدم تكرار تلك المخالفات، داعيا المواطنين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940.

من جهة ثانية، دشن محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط أمس، فعاليات إعادة تفعيل مبادرة «عسير كذا أجمل» التي تستمر لمدة يومين، لإزالة التشوهات البصرية بالمحافظة.

وأكد ابن مشيط أن إعادة تفعيل المبادرة جاءت بناء على توجيهات من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، منوها بأهمية توعية كل أفراد المجتمع للحفاظ على الممتلكات العامة وإشراكهم في إزالة التشوه البصري.

عقب ذلك انطلقت المبادرة من متوسطة الهرير بخميس مشيط، من خلال العمل على إزالة التشوه البصري بمشاركة عدد من طلاب وطالبات التعليم العام والكليات التقنية بالمحافظة.


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