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السطو على أراض حكومية في ذهبان والحرازات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استعادت أمانة جدة ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية 56.000 م2 من الأراضي الحكومية التي جرى الاستيلاء عليها من قبل معتدين بغير وجه حق، فيما تسلم مواطنون المنح الخاصة بهم في المواقع التي تمت معالجتها، وذلك ضمن جهود الأمانة وبلدياتها المستمرة في الحفاظ على الأراضي الحكومية.

وبينت رئيس بلدية ذهبان الفرعية المهندسة شذى المهنا، أن المراقبين تمكنوا من إزالة تعديات وعقوم ترابية بالأراضي الممنوحة بمخطط جوهرة العروس، بمساحة قدرت بـ56,000 م2، وأنه جرى تسليم ستة من المواطنين منحهم في المواقع التي جرت معالجتها، وذلك بالتنسيق مع المكتب الهندسي المختص.

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إلى ذلك أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية بمشاركة الفرق ذات العلاقة عددا من الإحداثيات المخالفة على أراض حكومية بمساحة قدرت بـ26 ألف م2.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد القحطاني أن الفرق الميدانية أزالت 21 من الأحواش المخالفة وخمسة أساسات حديثة الإنشاء وأربعة خيام بحي الحرازات بمساحة قدرت بـ26 ألف م2.

وذكر المهندس القحطاني أن الفرق الرقابية ببلدية أبرق الرغامة الفرعية، وفي إطار تعقبها للمخالفات والظواهر السلبية، عالجت عددا من الحفر الوعائية بمساحة 2455م2 داخل الأحياء بالنطاق.