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مركز موحد للتواصل بين العدل والمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس مركز التواصل الموحد (1950) الذي يستهدف خدمة المستفيدين بجودة عالية وعلى مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الالكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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ويعمل مركز التواصل الموحد 1950 وفق أحدث البرامج والأنظمة النوعية في التواصل المستمر والفعال لخدمة المستفيدين، ويضم مجموعة من الكوادر المتخصصة التي جرى تدريبها وفق عمل مؤسسي يعتمد على تطوير المهارات الاتصالية لدى الموظف، ويبنى على مؤشرات قياس أداء لضمان جودة مسار التواصل الفعال مع المستفيد والعناية به وبمتطلباته من اللحظة الأولى من التواصل وحتى انتهاء خدمة المستفيدين.

ويستهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل وعلى مدار الساعة رفع نسبة رضا المستفيد عن الخدمات العدلية، وتقليل الوقت المستغرق للإجابة على الاستفسارات وحل الشكاوى خلال أقل مدة ممكنة.

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