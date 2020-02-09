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هدم مستشفى الولادة القديم بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام أزالت بلدية وسط الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية أخيرا مبنى مستشفى الولادة القديم الواقع في حي غرناطة بالدمام، حيث انتقل المستشفى للمبنى الجديد. وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري أن البلدية نسقت مع مالك المبنى وألزمته بهدمه وإزالته، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للمباني المهجورة الآيلة للسقوط لما يشكله المبنى من خطر.



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