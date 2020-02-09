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أسبوع مدرسي يتصدى للتنمر والعنف بين الطلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المناطق

للتعريف بمشكلة التنمر والتوعية بها والتعامل معها، بدأت الإدارات العامة للتعليم في مناطق ومحافظات المملكة أمس أسبوعا مكثفا للوقاية من التنمر في جميع مدارس القطاعين «بنين، بنات»، ضمن البرنامج الإرشادي «رفق» الذي اعتمدته الوزارة كأحد أهم البرامج السلوكية على مدار العام الدراسي، بمشاركة طلابية وتضافر جهود منسوبي المدارس، داعية الطلبة على الإبلاغ عن أي مشكلة تنمر أو عنف تحدث داخل المدرسة.

وقال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي خلال تدشينه أمس البرنامج إن (رفق) يأتي انطلاقا من المسؤولية العظيمة والدور المنوط بالمدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم ووقايتهم من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي، بهدف تحقيق التوافق الكلي لهم ومن ثم ليتمتعوا بالصحة النفسية، مشيرا إلى أهميته لتعريف الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بالعنف وأسبابه ومظاهره وآثاره، وكذلك البرامج الوقائية والعلاجية لخفض العنف في جميع المدارس وعلى جميع المستويات.

وفي الأحساء حثت إدارة التوجيه والإرشاد المرشدين الطلابين على توعية الطلبة بخطورة التنمر بين الطلبة وكيفية التعامل معه، وتوعية أولياء الأمور والأسر بماهية سلوك التنمر وخطورته من خلال اللقاءات والرسائل الالكترونية،.

كما أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة بإدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات أمس حملة توعوية ضد سلوك التنمر، تضمنت محاور عدة للتوعية من التنمر والحماية من التحرش، منها الكشف عن حالات العنف وفق ما ورد في الدليل عبر الملتقيات، وإقامة الندوات والمحاضرات والزيارات والإذاعة المدرسية وتوزيع المطويات، وبث رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طرح مسابقة لتعزيز السلوك الإيجابي المضاد للعنف، تشتمل (الأفلام القصيرة، والتغريدات المميزة، والصور المعبرة).

وقال مدير تعليم تبوك إبراهيم العمري إن وزارة التعليم ومنذ وقت مبكر شرعت في العمل على إيجاد سبل الوقاية والعلاج لحالات التنمر من خلال تنفيذ عديد من الإجراءات.

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ونوه مدير التعليم بأهمية دور المرشد الطلابي في المدارس لإنجاح هذه البرامج السلوكية، وأهمية تفعيل برنامج خط مساندة الطفل من خلال الرقم 116111، الذي يسهم في حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله أو التنمر.

وفي نجران دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة، ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد أمس فعاليات أسبوع التوعية من التنمر، تحت شعار «معا - ضد - التنمر»، وذلك بمدارس المنطقة والمكاتب التعليمية التابعة لها، والتي تستمر أسبوعا.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران، جابر مدخلي أن الفعاليات تشتمل على مجموعة من الأنشطة والبرامج والنشرات التوعوية وورش عمل بأساليب التدخل المبكر والعلاج في التعامل مع حالات التنمر، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التوجيه والإرشاد.

ويأتي برنامج رفق الذي تنظمه إدارات التوجيه والإرشاد «بنين وبنات» لتعريف الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بالعنف وأسبابه ومظاهره وآثاره، وذلك في جميع مراحل التعليم.

أنواع التنمر بين الطلاب

التنمر الجسدي:

استخدام القوة الجسدية لإلحاق الضرر بطالب، مثل الضرب أو الصفع أو استخدام الأدوات الحادة والخطرة.

استخدام الألفاظ السيئة نحو طالب بالتوبيخ أو مناداته بألقاب سيئة أو تهديده أو تشجيع الآخرين على الاعتداء عليه.

استخدام أساليب أو ملامسات غير لائقة كالتحرش الجنسي بالألفاظ أو الأفعال أو بالإيحاءات.

عزل طالب معين من مشاركة الآخرين أو حرمانه الانضمام لأي مجموعة أو تجاهله.

التعدي على الأدوات الخاصة بطالب معين.