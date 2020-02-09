كيف تتحول السعودية إلى وجهة سياحية إقليميا وعالميا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة

تهدف برامج التحول الوطني إلى تحقيق رؤية 2030 وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.

وجرى تحديد ثمانية أبعاد لبرنامج التحول الوطني 2020.. «مكة» تواصل رصدها بالبعد الثامن، وهو «تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني».

البعد الثامن: تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني

يهدف إلى تسويق السعودية كوجهة سياحية إقليميا وعالميا من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة وإعداد الأنظمة والتشريعات اللازمة وبناء القدرات المؤسسية، مما يسهم في خلق فرص وظيفية متنوعة وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد العام للسعودية، كما يعنى بالتراث الإسلامي والعربي والوطني من خلال إحيائه والمحافظة عليه والتعريف به وتصنيفه ضمن قائمة المواقع التراثية المعترف بها عالميا.

الجهات المشاركة

1 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

2 وزارة البيئة والمياه والزراعة

3 وزارة الطاقة

4 وزارة الصناعة والثروة المعدنية

5 وزارة النقل

6 وزارة المالية

7 وزارة الشؤون البلدية والقروية

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8 الهيئة السعودية للحياة الفطرية

9 الهيئة العامة للرياضة

10 برنامج كفالة

الأهداف الاستراتيجية

• المحافظة على تراث السعودية الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به

• تطوير قطاع السياحة

أبرز التحديات

• قلة تنوع الوجهات والخدمات السياحية والترفيهية في المملكة والتفاوت في جودتها

• ضرورة رفع جاهزية البنية التحتية السياحية، كوسائل المواصلات والفنادق لتواكب احتياجات شرائح السياح المختلفة

• صعوبة وصول السائح الدولي لعدم وجود تأشيرة سياحية

• عدم مواكبة قدرات القطاع السياحي للطلب المتزايد على الخدمات السياحية

• عدم ملاءمة البنية التحتية لعدد من مواقع التراث الوطني لاستقبال السياح

المبادرات: 33