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وزير التجارة يتفقد مشاريع حاضنة أعمال جامعة الباحة

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وزير التجارة يتفقد مشاريع حاضنة أعمال جامعة الباحة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

تفقد وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصيبي مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال جامعة الباحة، وتجول في معرض المشروعات والمنتجات التي يعرضها المشاركون بقاعة مركز الابتكار وريادة الأعمال.

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ووقف على عدد من المشاريع التابعة لـحاضنة أعمال جامعة الباحة بحضور مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين، وتجول في معرض المشروعات والمنتجات التي يعرضها المشاركون بقاعة مركز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم وتحفيز وتشجيع ريادة الأعمال.

واستمع القصبي إلى مقترحات وطلبات رواد ورائدات الأعمال بحاضنة أعمال جامعة الباحة، معبرا عن سعادته الغامرة بالأفكار الإبداعية التي يقدمها شباب وشابات المنطقة، وثمن الجهود والدور الكبير الذي تقوم به جامعة الباحة ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال جامعة الباحة في إبراز القدرات الإبداعية لشباب وشابات الأعمال وتطوير مشاريعهم.

من جانبه نوه مدير جامعة الباحة بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنوع مصادر الدخل واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة لتسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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