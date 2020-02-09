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أمير الباحة يفتتح ويضع حجر الأساس لـ387 مشروعا بلديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

افتتح أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بحضور وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي أمس، المشاريع البلدية بمنطقة الباحة المنجزة في أعوام 2017، 2018، 2019، البالغ عددها 157 مشروعا بقيمة تجاوزت المليار ريال.

كما وضع حجر الأساس لـ 92 مشروعا جديدا سيجري تنفيذها عام 2020، بقيمة تفوق 628 مليون ريال، واطلع على المشاريع الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها 138 مشروعا بقيمة تجاوزت المليار ريال.

وتضمنت المشروعات التي افتتحت أنسنة المدن من الحدائق والساحات وممرات مشاة والسفلتة والأرصفة والإنارة، والمباني والمرافق البلدية، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ومن أبرزها حديقة الحسام ومتنزه الأمير حسام بالقيم، والقرية التراثية بمراوة، ومركز الحسام للمؤتمرات، وبوابة العقيق.

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وأوضح الأمير حسام بن سعود أن هناك مشاريع مستقبلية كثيرة ستشهدها المنطقة وستعرض للجميع مع أمين منطقة الباحة، مؤكدا إنجاز المشروعات الجديدة مثلما أنجزت المشروعات السابقة وستكون إضافة لمنطقة الباحة.

وأكد أن الدولة تنظر لمنطقة الباحة نظرة تطويرية شاملة وكبيرة، مركزة على أن تكون الباحة منطقة سياحية على طراز عالي، مفيدا بأن هناك كثيرا من الاستراتيجيات، والعمل الدؤوب حاليا قائم مع جميع أجهزة الدولة من أجل أن تظهر هذه الاستراتيجية والتطوير وتبين للجميع.

وأشار إلى أن الباحة منطقة سياحية في المقام الأول وزراعية في المقام الثاني، مؤكدا أنه سيجري التركيز على السياحة وبعض المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المنطقة مثل الرمان والعسل واللوز، إلى جانب الرياضات الجبلية، من أجل أن تكون الباحة مميزة بسياحتها الخاصة وطبيعتها.

من جانبه قال الدكتور ماجد القصبي إن مشكلة المشاريع المتعثرة هي مشكلة عامة في جميع مناطق المملكة، مفيدا بأن المشاريع المتعثرة في منطقة الباحة كانت 36%، وانخفضت إلى 10 %.

وأوضح أن سبب تعثر تلك المشاريع يعود لمشاكل فنية أو مالية أو تصميمية أو بسبب طبيعة المنطقة الجبلية، مبينا أنه جرى تشكيل لجنة لمعالجة تلك المشاريع برئاسة أمير المنطقة ومتابعة أمين الباحة.