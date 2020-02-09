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93% من المناطق المأهولة في مكة مغطاة بتقنية الجيل الرابع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، مستمعا إلى نبذة عن أعمال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة مكة المكرمة، حيث تجاوز عدد الأبراج التي تدعم تقنيات الجيل الخامس في المنطقة 1900 برج، ووصلت نسبة المناطق المأهولة بالسكان والمغطاة بتقنية الجيل الرابع في مكة المكرمة إلى 93%.

واطلع الأمير خالد الفيصل على خطط الهيئة الهادفة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والارتقاء بخدماته، بما يحسن من تجربة ضيوف الرحمن وأهالي المنطقة، وشملت ترقية أكثر من 5000 برج في المنطقة خلال العام الحالي، فيما ستوفر أكثر من 23,900 نقطة وصول لشبكات الواي فاي بنهاية 2020.

من جهته قدم محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه المعهود بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعمه لخطط وبرامج الهيئة في المنطقة، بما يحقق آمال وتطلعات سكانها.