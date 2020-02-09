لقيت طفلة رضيعة مصرعها وأصيب والدها بكسور، بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة أثناء وجودهم في شاطئ بيش للنزهة. ووفقا لما نشرته ” عكاظ ” فإن الأسرة قدمت للتنزه من خارج منطقة جازان ، واثناء ذلك حاولت الأم ” في العقد الثالث من عمرها ” قيادة السيارة التي خرجت عن سيطرتها ودهست طفلتها التي لقيت مصرعها في الحال وأصابت الزوج بكسور خطيرة .

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي صرخي: تلقت غرفة العمليات بلاغا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف، وعند وصولها وجدت شخصاً لديه إصابه حرجة نتيجة تعرضه للدهس، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام.

وأضاف أنه بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن طفلة رضيعة تعرضت للدهس في نفس الحادث، ونقلت قبل وصول فرق الإسعاف إلى مستشفى بيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مأساة على شاطئ بيش بجازان.. أم تقتل رضيعتها دهساً بالسيارة وتصيب زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.