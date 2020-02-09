لماذا تخلو السعودية من فيروس كورونا الجديد حتى الآن؟ هنا الإجابة

على الرغم من انتشار فيروس كورونا الجديد، في عدد من الدول، إلا أنه -بفضل الله- لم تُسجّل المملكة أيّ حالة مؤكّدة، في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الصحة جهوداً كبيرة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة؛ حيث الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المنافذ لمنع وفادة الفيروس.

وخصصت وزارة الصحة؛ مراكز مراقبة صحية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية؛ تعمل على مدار الساعة، وذلك لمنع وفادة فيروس كورونا الجديد.

ومن طرق التدابير المراقبة التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن؛ تنبيه ركاب الرحلات على متن الطائرات، إلى ضرورة إفصاح المسافرين عن وجودهم في الصين خلال الأسبوعين الماضيين، إلى جانب نموذج الإقرار الصحي عند موظف الجوازات، وقياس درجة الحرارة للمسافرين القادمين من الصين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت قبل خمس عشرة ساعة من الآن، أنه -‏بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، مؤكدةً أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.