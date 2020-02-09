

محايل 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

انطلق اليوم، برنامج الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية على مستوى المملكة الذي تنظمه إدارة التعليم بمحافظة رجال المع، وذلك لمدة أسبوع .

وأعرب مدير النشاط الطلابي بتعليم المحافظة " محمد بن عامر بن مفرق " خلال الكلمة التي ألقاها عن شكره لوزارة التعليم ولمنسوبي تعليم رجال المع على الدعم والتسهيل، مبينآ أن عدد الدارسين بلغ 40 دارسآ من مختلف إدارات التعليم بالمملكة، بعد ذلك ألقى مدير التعليم إبراهيم بن يحي كدوان كلمه رحب من خلالها بالحضور ، داعيًا الله لهم بالتوفيق وتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الدراسة.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان (قبل البداية) من إعداد إدارة النشاط الطلابي، لينطلق بعدها الجميع إلى ميدان الدراسة وفق الجدول والخطة المعدة لها.

// انتهى //

19:41ت م

0226





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق برنامج الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية بمحافظة رجال ألمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.