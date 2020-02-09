السعودية اليوم / القوات البرية الملكية السعودية تستعد لانطلاق التمرين المشترك (الصمصام 7) مع نظيرتها الباكستانية



الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

تنطلق يوم الخميس القادم ، فعاليات التمرين المشترك (الصمصام 7)، التي تنفذها القوات البرية الملكية

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة.

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، بالإضافة إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة.

ويشارك بالتمرين وحدة تضم عددا من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة.

// انتهى //

19:01ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واستنطلق يوم الخميس القادم ، فعاليات التمرين المشترك (الصمصام 7)، التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع القوات البرية الباكستانية.ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة.ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، بالإضافة إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة.ويشارك بالتمرين وحدة تضم عددا من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة.// انتهى //19:01ت م0216

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