السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مكتب تعليم بارق الأربعاء القادم



محايل 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

تقوم الوحدة المتنقلة للاحوال المدنية الأربعاء القادم ،بتقديم خدماتها للرجال في مقر مكتب التعليم بمحافظة بارق ،وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

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18:42ت م

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