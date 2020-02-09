السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يتفقد المراكز التابعة لمحافظة القريات



القريات 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المراكز التابعة لمحافظة القريات، وذلك ضمن زيارة سموه التفقدية للمحافظة ومراكزها.

والتقى سموه خلال الزيارة برؤساء المراكز والأهالي, مستمعاً لمطالبهم واحتياجاهم، موجهاً سموه المسؤولين بتقديم أفضل الخدمات لساكني المراكز وقراها والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم.

وشملت زيارة سمو أمير منطقة الجوف مركز عين الحواس, ومركز الحماد, ومركز الحديثة.

رافق سموه خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

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18:28ت م

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