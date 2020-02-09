السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل قائد قوات الطوارئ بمنطقة حائل



حائل15 جمادى الآخر 1441 هـ الموافق 9 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه في الإمارة اليوم، المقدم ركن بدر بن مدري الثقفي بمناسبة تعيينه قائداً لقوات الطوارئ بالمنطقة.

ورحب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بالمقدم الثقفي متمنياً له التوفيق .

من جهته أعرب قائد قوات الطوارىء بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الثقة والدعم سائلاً الله أن يديم على الوطن الأمن والأمان .

// انتهى //

17:09ت م

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