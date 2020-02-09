شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة لوزارة البيئة تثير الجدل والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في نصها "البحث عن قاتل متسلسل تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية".
وتسائل المتابعون عن حقيقة الخبر ومن هو ذلك القاتل وخمن البعض أن المقصود هو الاحتطاب الجائر فيما خمن آخر ون أنه انفلونزا الطيور والبعض قال أنه الاكياس البلاستيك
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