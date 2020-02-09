شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البرية تستعد لانطلاق التمرين "الصمصام 7" مع نظيرتها الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق يوم الخميس القادم ، فعاليات التمرين المشترك (الصمصام 7)، التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع القوات البرية الباكستانية. ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة. ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، بالإضافة إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة. ويشارك بالتمرين وحدة تضم عددا من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات البرية تستعد لانطلاق التمرين "الصمصام 7" مع نظيرتها الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.