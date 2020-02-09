شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الإعلام ركيزة لكل مجتمع والان نبدء بالتفاصيل

- اكتمال البنية التحتية لـ 3 مشاريع بالدمام والرياض قال وزير الاسكان ماجد الحقيل، أن الاعلام هو ركيزة لكل مجتمع، مشيرا إلى أن وزارة الاسكان تفخر بالشراكة مع الاعلاميين، أن هناك ثلاثة مشاريع سكنية في الرياض والدمام اكتملت البنية التحية لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: الإعلام ركيزة لكل مجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.