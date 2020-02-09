شكرا لقرائتكم خبر عن «سند» تطلق حملة للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان اليوم، حملة التبرع بالدم تحت شعار "قطرة من دمك تصنع الفرق" برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية، وتأتي ضمن حملة (فبراير الذهبي) لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، وذلك في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وتهدف الحملة إلى الإسهام في تحقيق المسؤولية الاجتماعية والتكافل بين مختلف القطاعات وجمعية سند، كما تهدف الى تحقيق الوفرة في بنوك الدم لسد احتياج الأطفال المرضى بالسرطان.

وأوضحت سمو الأميرة عادلة أن الجمعية تسعى من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على قضايا الأطفال المرضى بالسرطان وسبل دعمهم، ودعم ذويهم، ومساعدة المراكز المتخصصة بعلاج مرض السرطان، موجهةً دعوتها للمواطنين والمقيمين، والشركات، والمؤسسات لدعم هذه الحملة والمساهمة بالتبرع بالدم لتخفيف معاناة المرضى، مشيرةً إلى أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر فبراير.

ويوفر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث سيارات خاصة للتبرع بالدم للمؤسسات والجهات التي تتجاوب مع الجمعية في تفعيل حملة التبرع بالدم لديها، وذلك بناءً على مذكرة تفاهم أبرمت بين المستشفى والجمعية في وقت سابق.