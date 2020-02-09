شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يزور مركز الابتكار بجامعة الباحة والان نبدء بالتفاصيل
وزار الدكتور القصيبي مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال جامعة الباحة، وتجول في معرض المشروعات والمنتجات التي يعرضها المشاركون بقاعة مركز الابتكار وريادة الأعمال، كما وقف م على عدد من المشاريع التابعة لـحاضنة أعمال جامعة الباحة، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم وتحفيز وتشجيع ريادة الأعمال.
واستمع الدكتور القصبي إلى مقترحات وطلبات رواد ورائدات الأعمال بحاضنة أعمال جامعة الباحة، معبرا عن سعادته الغامرة بالأفكار الإبداعية التي يقدمها شباب وشابات المنطقة.
وثمن معاليه الجهود والدور الكبير الذي تقوم به جامعة الباحة ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال جامعة الباحة في إبراز القدرات الإبداعية لشباب وشابات الأعمال وتطوير مشاريعهم.
من جانبه أشاد الدكتور عبدالله الحسين بزيارة الدكتور ماجد القصبي للجامعة، منوهاً بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنوع مصادر الدخل واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة لتسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
وفي ختام الزيارة سلم مدير جامعة الباحة؛ وزير التجارة والاستثمار هدية تذكارية بهذه المناسبة.
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