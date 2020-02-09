شكرا لقرائتكم فيديو.. فتاة تصور شابًا يعرض عليها حبوبًا محظورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-09 متابعات الخليج 365 - الشرقية وثقت فتاة في المنطقة الشرقية مقطع فيديو يظهر قيام شاب بعرض حبوب محظورة عليها. Advertisements وقامت الفتاة بتوثيق المقطع وقدمت بلاغًا ضده إلى الجهات المعنية حسب قولها في المقطع الذي نشره حساب صهيلنا على تويتر. وقال عدد من متداولي المقطع: إن شرطة مكافحة المخدرات ألقت عليه القبض في وقت لاحق لكن لم يصدر بيان رسمي حول هذا الأمر بعد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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