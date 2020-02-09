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شكرا لقرائتكم فيديو.. وزارة العمل توفر وظائف المستقبل عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توفير وظائف عن بُعد تتسم بأنها ذات إمكانيات تقنية وإبداعية.
وكشفت الوزارة أنها تتواصل مع عدد من الشركات لتوفير عدد من الوظائف التقنية والإبداعية عن طريق العمل عن بعد.
من جانبه كشف المدير التنفيذي شركة خبراء للموارد البشرية ماجد القعيط أن هذه النوعية من الفرص الجديدة يمكن وصفها بأنها وظائف المستقبل مشيرًا إلى أن وزارة العمل تشجع الشركات على مثل هذا النوع من الوظائف.
والمعروف أن العمل عن بُعد يخدم شريحة كبيرة من الباحثين عن العمل، لكن ظروفهم الشخصية تحول بينهم وبين الانتقال إلى مقر العمل مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وأهالي المناطق البعيدة والنساء وغيرهم.
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