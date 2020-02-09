شكرا لقرائتكم خبر عن تمزيق نص اتفاقية صفقة القرن ورميها في القمامة وهذا أول رد سعودي غاضب صدم الجميع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد الإعلامي والكاتب السعودي عضوان الأحمري، تصرف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بعد رميه وثائق خطة السلام الأمريكية والتي تُعرف بـ”صفقة القرن” في سلة المهملات، مشبها تصرفه بتصرفات الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي.

قد يهمك ايضاً:

تمزيق نص اتفاقية صفقة القرن ورميها في القمامة وهذا أول رد سعودي غاضب صدم الجميع!



الكوبرا تحاول ابتلاع أربعة كلاب شرسة بعد مواجهة حامية الوطيس.. وهكذا انتهت المعركة بشكل فاجأ الجميع! (فيديو)



أفعى عملاقة قطعت الطريق أمام المارة فهاجمها كلب شرس .. وكانت النهاية صادمة! (فيديو)



زواج شيرين عبدالوهاب بشكل مفاجىء يثير حيرة الجمهور.. وجدل واسع بعد تسريب صور من حفل الزفاف الساعات الماضية (شاهد)



مذيع الجزيرة فيصل القاسم : نعل الصهيوني أشرف منكم!.. من يقصد؟!



عريس يطلب من عروسه خلع ملابسها خلال حفل الزفاف.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة!



عروس فاتنة في ريعان شبابها.. دخلت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)



أفعى ضخمة تبتلع غزالة عملاقة بالكامل وبسرعة خاطفة.. لكن ماحدث في النهاية صدم الجميع (فيديو)



أسد مسن يتعارك مع أسود مفترسة دفاعا عن شرفه بسبب لبوة.. وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)



ببنطال جنز ضاغط.. الفنانة “نوال الزغبي” تصور أغنية جديدة في سوق قابل بجدة السعودية (شاهد المفاجأة)



زواج مذيعة الجزيرة “علا الفارس“ .. ومفاجأة بشأن هوية وجنسية العريس!.. شاهد من يكون؟؟



Advertisements

وأخيرًا.. فتاة حسناء تخترع “آلة مريحة“ لغير المتزوجين تمنحهم شعور لا يوصف.. للعزّاب فقط (صور)



هل تتذكرون نجم طيور الجنة ‘‘الوليد مقداد’’ ؟ شاهدوا كيف أصبح اليوم في حفل خطوبته.. هل العروس ديما بشار؟ (فيديو)



أسد مفترس يلتهم طفلًا من قبضة والده خلال لحظات.. وعندما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب



مذيعة MBC “لجين عمران“ تنشر فيديو مثير ومخل تعبيرًا عن الانتفاح في السعودية .. والجمهور السعودي : استحي وهذي شقيقتك ترقص

عريس سعودي يكتشف بعد 7 أيام من الزفاف أن عروسه تم تبديلها بأختها.. والسبب صادم!.. وهكذا كانت نهايتها



أسد مفترس خرج للصيد باكرًَا فأصبح هو الفريسة بعدما تواجه مع حيوان شرس.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة



وقال الأحمري في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “سلوك معمر القذافي في رمي الخطابات والمعاهدات في سلة المهملات لا يصنع أبطالاً، ولا يحل إشكالاً” .

وأضاف الأحمري : ” كل ما يفعل تصفيق مؤقت وهاشتاق إعجاب ل ٢٤ ساعة”.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم ، قد قام برمي مستندات ”صفقة القرن“ على الأرض وسط تصفيق من بعض الحضور من حوله في كلمته على هامش اجتماع البرلمانات العربية بالعاصمة الأردنية عمّان ، وقال أن”صفقة القرن“ الأمريكية مكانها ”مزبلة التاريخ“.