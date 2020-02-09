أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 9 فبراير

نقدم لكم أسعار الذهب "البيع والشراء" في السعودية اليوم الأحد 9 فبراير 2020 بالريال السعودي وبالدولار الأميركي، داخل السوق المحلي السعودي، حيث يعد الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدمها السيدات في الحلي والمجوهرات، كما يحظى سعر الذهب باهتمام كل الفئات المجتمعية.

وفي الجدول التالي، نوضح لكم أسعار الذهب في السعودية بعملتي الريال السعودي والدولار الأميركي:





وفي الجدول السابق أوضحنا لكم سعر بيع الذهب اليوم في السعودية السعر الأصلي، من دون المصنعية أو أي إضافات أخرى والتي يتم تحديد قيمتها من قبل الصائغ كلاً على حسب كل قطعة، ما سبق فهو سعر الذهب الأصلي عالميا بعملة الدولار مقابل الريال السعودي، وعلى أساس هذا السعر يتم تحديد سعر الذهب المستعمل أيضاً.