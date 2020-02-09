تركي آل الشيخ: “‏مشتاق لك يا أبوي .. مشتاق يمه”

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه جزءا من قصيدته الجديدة “مشتاق لك يا أبوي ” عبر حسابه بموقع التواصل تويتر. وقال في مقدمة القصيدة: “‏مشتاق لك يا أبوي .. مشتاق يمه شوقٍ خذى روحي وقلبي .. وجاكم محدن سواكم .. عندي اشيل همه ولا اشيل هم إنسان ثاني .. سواكم”. ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين “حمد الله على السلامة يا ابو ناصر” و ” منور يا ابو ناصر” و “شفاك الله وعافاك “. يذكر أن آل الشيخ، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل أحد المستشفيات في أمريكا.

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