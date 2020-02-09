مصادر: تعميم من “التعليم” بشأن احتساب نتيجة طلاب “الابتدائي” المحولين من الخارج

ذكرت مصادر أنَّ وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن معالجة أوضاع الطلاب القادمين من الخارج للمرحلة الابتدائية، منتصف العام الدراسي أو المحولين بين أنظمة التعليم.
وأضافت المصادر أنَّ التعليم قررت أن يتم احتساب نتيجة الفصل الدراسي نجاحًا، وفقا للضوابط المذكورة بالدليل التعليمي. وبيَّنت أنه جارٍ البرمجة عن طريق نظام نور، ويتم حاليًا تسجيل الطلاب القادمين من الخارج في النظام لهذا الفصل ورصد درجاتهم والتواصل مع الدعم الفني لإجراء المعادلة فور اعتمادها.
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