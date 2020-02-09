كتلة قطبية تهوي بدرجات حرارة الرياض إلى الصفر

توقع خبراء الأرصاد تدنِّي درجات الحرارة بالعاصمة الرياض ووصلها إلى درجة الصفر المئوي، وذلك جراء كتلة قُطبية باردة، رغم حالة الدفء التي شهدتها خلال اليومين الماضيين.

ذكر حساب «طقس العرب» عبر «تويتر»: «تنبيه مبكر للعاصمة الرياض كتلة قُطبية تهوي بدرجات الحرارة من الـ 30 مئوية ظهر السبت إلى الصفر المئوي ليل الاثنين!».

تزايد أمراض البرد لدى الأطفال

وعلى صعيد آخر حذر «طقس العرب» من تزايد مُعدلات الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا خاصة لدى الأطفال وكبار السن. مشيرًا إلى أهمية ارتداء الملابس الثقيلة الملائمة لهذه الأجواء، واستخدام وسائل التدفئة المناسبة.

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