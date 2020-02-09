ثلاثينية تدهس رضيعتها وزوجها أثناء تعلمها القيادة على كورنيش بيش

شهد كورنيش بيش، مساء السبت، حادثًا مأساويًا عندما دهست ثلاثينية طفلتها وزوجها، خلال محاولتها تعلم قيادة السيارة خلال نزهة خلوية.

وفي التفاصيل، توفيت الطفلة في موقع الحادث بعد دهسها بالخطأ من قبل والدتها جراء فقدانها السيطرة على السيارة، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة.

ونقلت الحالتان (الأب والطفلة) إلى المستشفى، فيما نتج عن الحادث إصابة الأم بانهيار شديد.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي أنَّ غرفة العمليات تلقى البلاغ عند الساعة 8:41م.

ولفت إلى أنه على الفور تمَّ توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولها وجدت شخصًا لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، وتمَّ تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله لمستشفى بيش.

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وأشار المتحدث إلى أنَّه تمَّ نقل طفلة رضيعة ممن تعرض لحادث الدهس إلى المستشفى قبل وصول الفرقة الإسعافية.

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