بالصور.. الدفاع المدني يخلي 14 شخصًا من عمارة بعد اندلاع حريق في جدة

أخلى الدفاع المدني 14 شخصًا، من عمارة سكنية بحي الواحة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بعد نشوب حريق في إحدى شققها.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات الأمنية 911، تلقّى بلاغًا بشأن اندلاع حريق في شقة بحي الواحة، ‏وتم الدفع بالفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف القرني، إن الحريق اندلع في شقه في الدور الثاني بعمارة مكونة من خمسة أدوار، بينما تدخلت فرق الدفاع المدني وأخلت 14 شخصًا، وسيطرت على النيران، دون إصابة أشخاص باستثناء فتاة تعرضت لاختناق بسيط وتلقّت العلاج اللازم بالموقع.

وحثّ القرني الجميع على توفير كواشف وطفايات الحريق ووسائل السلامة بالمنزل حفاظًا على سلامتهم.

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