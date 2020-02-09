قالت مصادر لـ «عاجل»: إنَّ وزارة التعليم ستطبق الاختبارات التكوينية (اختبارات تقييمية منهجية أثناء التدريس) لجميع طلاب الصفين السادس والثالث «متوسط» في مواد العلوم.
وأضافت المصادر، أنَّ الاختبارات التكوينية ستكون فقرات الاختيار خلالها 20 فقرة، ومحددة بـ 40 دقيقة للاختبار الواحد، على أن يتم تطبيقها نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر، أنَّ مهام قائد المدرسة بشأن الاختبارات التكوينية، ستتضمن استلام الأسئلة ونموذج الإجابة من حسابه على نظام نور، أو من خلال البريد الإلكتروني، وتصوير الأسئلة وتوزيعها على الطلاب مع مراعاة جودة التصوير وعدد أوراق الأسئلة، ورفع نتائج الطلاب في الاختبارات التكوينية القائمة على الكفايات للعلوم على ملف إكسل مع استمارة تحليل البيانات.
ما هي الاختبارات التكوينية؟
والاختبارات التكوينية، هي مجموعة اختبارات «بنائية» مقننة في عددٍ من المجالات التعليمية، ولا تقل عن ثلاثة اختبارات في العام الدراسي الواحد لكل صف، وتعدّ عملية تقييمية منهجية منظمة تحدث أثناء التدريس؛ وتتلخص أهدافها في مساعدة المعلم والطالب؛ لتحسين عملية التدريس بالتعرف على مستوى الطالب وقياس جهد المعلم.
وتضمن الاختبارات التكوينية تزويد صانع القرار بتصور واضح عن نقاط القوة والضعف في مستويات الطلاب، بهدف تحسين عمليات التعلم وتطويرها.
اقرأ أيضا:
مصادر: تعميم من «التعليم» بشأن احتساب نتيجة طلاب «الابتدائي» المحولين من الخارج
بسبب كورونا.. «التعليم» توجه بتوفير مستلزمات النظافة في جميع المدارس
إدارات تعليمية تؤخر بداية الدراسة إلى التاسعة صباحًا بسبب موجة البرد
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: التعليم تطبق الاختبارات التكوينية للصفين السادس والثالث «متوسط» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.