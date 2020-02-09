مصادر «عاجل»: التعليم تطبق الاختبارات التكوينية للصفين السادس والثالث «متوسط»

قالت مصادر لـ «عاجل»: إنَّ وزارة التعليم ستطبق الاختبارات التكوينية (اختبارات تقييمية منهجية أثناء التدريس) لجميع طلاب الصفين السادس والثالث «متوسط» في مواد العلوم.

وأضافت المصادر، أنَّ الاختبارات التكوينية ستكون فقرات الاختيار خلالها 20 فقرة، ومحددة بـ 40 دقيقة للاختبار الواحد، على أن يتم تطبيقها نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر، أنَّ مهام قائد المدرسة بشأن الاختبارات التكوينية، ستتضمن استلام الأسئلة ونموذج الإجابة من حسابه على نظام نور، أو من خلال البريد الإلكتروني، وتصوير الأسئلة وتوزيعها على الطلاب مع مراعاة جودة التصوير وعدد أوراق الأسئلة، ورفع نتائج الطلاب في الاختبارات التكوينية القائمة على الكفايات للعلوم على ملف إكسل مع استمارة تحليل البيانات.

ما هي الاختبارات التكوينية؟

والاختبارات التكوينية، هي ​​مجموعة اختبارات «بنائية» مقننة في عددٍ من المجالات التعليمية، ولا تقل عن ثلاثة اختبارات في العام الدراسي الواحد لكل صف، وتعدّ عملية تقييمية منهجية منظمة تحدث أثناء التدريس؛ وتتلخص أهدافها في مساعدة المعلم والطالب؛ لتحسين عملية التدريس بالتعرف على مستوى الطالب وقياس جهد المعلم.

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وتضمن الاختبارات التكوينية تزويد صانع القرار بتصور واضح عن نقاط القوة والضعف في مستويات الطلاب، بهدف تحسين عمليات التعلم وتطويرها.

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