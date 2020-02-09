«الزكاة والدخل»: غدًا آخر موعد لتقديم الإقرار الشهري لضريبة الاستقطاع عن شهر يناير

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم الإقرار الضريبي عن شهر يناير قبل نهاية يوم 10 من شهر فبراير الجاري.

وجددت «الزكاة والدخل»، التأكيد على أن تقديم الإقرار الضريبي عن شهر يناير، يكون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكدت «الزكاة والدخل» أهمية تقديم الإقرار قبل التاريخ المحدد لتجنب عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع خلال المدة المحددة وهي بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ما هي ضريبة الاستقطاع؟

وتعرّف ضريبة الاستقطاع بأنها نسبة محددة تستقطع من إجمالي مبلغ الدخل الذي تحصل عليه المنشأة غير المقيمة في المملكة، وتقدم خدمات داخل المملكة وتحقق مصادر دخل وفقًا للنسب المحددة في الـ «63» من لائحة نظام ضريبة الدخل المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

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