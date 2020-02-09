فيديو.. مسنة جزائرية تجهش بالبكاء لضياع فرصتها بالحج.. والسفير العميريني يمنحها تأشيرة

تفاعل السفير السعودي في الجزائر عبدالعزيز العميريني مع بكاء مسنة جزائرية، أثارت دموعها تعاطف كثيرين، حيث لم يحالفها الحظ على مدى 15 عامًا من التقدم لـ«قرعة الحج» ومنحها تأشيرة الحج.

ووجّه السفير العميريني بمنح السيدة تأشيرة حج لهذا العام 1441ه‍، راجيًا من الله العلي القدير أن يُعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام.

وقالت السفارة السعودية -عبر حسابها على «توتير»-: «تفاعل سعادة السفير العميريني مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار، لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عامًا، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه‍)، راجيًا من الله العلي القدير أن يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام».

وظهرت السيدة في مقطع فيديو نُشر عبر الحساب الرسمي للسفارة، وهي تجهش بالبكاء بعد علمها بأنها لم توفق في القرعة، متمنية أن تُتاح لها الفرصة لأداء الركن الخامس.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. واقعة المسنة توثق موقفًا إنسانيًا لرجال أمن المنشآت بالشرقية

فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي ينهي معاناة مسنة بجازان

بالفيديو.. حوار عفوي بين أمير جازان بالنيابة ومسنة مقعدة ينتصر لـ«الإنسانية» على «البروتوكول»