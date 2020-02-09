بلدية خميس مشيط تستعيد 10 آلاف متر من الأراضي الحكومية

استعادت بلدية محافظة خميس مشيط الأسبوع الماضي أراضي حكومية بمساحة 10 آلاف متر مربع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر آل خويلد القرني، أنَّ فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية ببلدية «تندحة» الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط، ضبطت التعديات التي تنوعت بين العقوم الترابية وجدران البلوك.

وأشار القرني، إلى أنَّ هذه الإحداثات أزيلت بالكامل وتمَّ اتخاذ الإجراءات النظامية كافة اللازمة حيال المعتدين لضمان عدم تكرار تلك المخالفات، داعيًا المواطنين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940 .

ما هي العقوبة المقررة على المعتدين؟

وتنص لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، على تغريم أي مخالف يعتدي على الأراضي دون مستمسكات شرعية، بمبلغ 10 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة المقررة في حالة تكراره المخالفة، على أن تتم زيادة الغرامة إلى مبلغ 40 ألف ريال في حال ارتكابها للمرة الثالثة.

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وتلتزم جميع الجهات الحكومية، التي تملك أراضي بيضاء، وفقًا للائحة، بتسوير أراضيها أو وضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات، على أن تقوم بتوضيح ما عليها من منشآت، في حالة قيامها برفع الأراضي مساحيًا.

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