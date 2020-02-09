مؤسسة النقد تحذّر من تداول أوراق نقدية موسومة بأحبار أمنية

حذَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، من تداول أوراق نقدية موسومة بأحبار أمنية.

وأوضحت «ساما» عبر «تويتر»، «أن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية غير مسموح بتداولها، ويجب إبلاغ الشرطة فورًا عن أي معلومات متعلقة بها».

ونشرت «ساما»، إنفوجرافًا تضمن 3 تحذيرات من الأوراق النقدية الموسومة بأحبار أمنية قالت فيه «لا تقبلها.. لا تمررها لغيرك.. بلغ الشرطة عن أي معلومات متعلقة بها».

هل يجوز لمؤسسة النقد الحجز والمصادرة؟

وينص «نظام النقد»، على أن مؤسسة النقد العربي السعودي لها الحق في «حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة وطريقة التصرف فيها وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها، وإرسال نسخة منه إلى السطلات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية» .

وتقرر «ساما» -وفقًا لنظام النقد- فئات النقود الورقية التي يقضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفاء الشروط التي تجعلها صالحة للتداول وطريقة التصرف بها أو فقدانها (قوتها) الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر إن اقتضى استعجال السحب حرصًا على المصلحة العامة.

ولمؤسسة النقد العربي أيضًا، أن «تحتفظ بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها والمصدرة والمسحوبة من التداول».

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ما هي النقود الموسومة بالأحبار الأمنية؟

والنقود الأمنية، هي أموال متحصل عليها بطريقة غير نظامية، سواء بالسرقة من ماكينات الصراف الآلي التي تقوم آليًّا بنفث أحبار معروفة بلون مميز على تلك النقود، لوسمها وإظهار أنها مستولى عليها؛ لتسهيل معرفتها وإبلاغ الجهات الأمنية عنها.

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