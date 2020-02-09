

بريدة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، غدًا المرحلة الأولى من مشروع الواحة الخضراء في مدينة بريدة ، بتكلفة إجمالية بلغت 69 مليونًا و 725 ألف ريال ، الذي تنفذه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

من جهته أوضح المدير العام لخدمات المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، أن مشروع واحة بريدة يقع على مساحة كلية تقدر بـ 28 مليون متر مربع تقريبًا ،كما ستكون كمية المياه المعالجة المتوقع إعادة استخدامها من خلال المشروع 380 ألف متر مكعب لسنة الهدف (1475) والمنتجة من محطة المعالجة الجديدة شرق مدينة بريدة بجوار وادي الرمة ، كاشفاً عن أن كمية الأشجار المستهدفة لخدمة كامل أرض المشروع ستكون حوالي مليون شجرة.

وبين أنه جرى في المرحلة الأولى من المشروع الاستفادة من بعض المياه المعالجة من محطة الصرف الصحي القائمة بمدينة بريدة ، إذ يتضمن المشروع بحيرة للتخزين والاستفادة من المياه المعالجة بطاقة استيعابية حوالي 100 ألف متر مكعب ، ومحطة ضخ بطاقة 17000 متر مكعب ، والعمل خلال المرحلة الأولى أيضًا على تجهيز الأرض لزراعة حوالي 200000 شجرة بأنواع مختلفة على مساحة 400 هكتار تقريبًا ، وتمديد أطوال شبكات الري الرئيسة حوالي 40كم.

وقدم المدير العام لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي شكره لسمو أمير منطقة القصيم ومعالي وزير البيئة والزراعة والمياه على دعمهما المتواصلِ للتنمية التي شملت جميع أرجاء المنطقة دون استثناء ضمن رؤية 2030 منها هذا المشروع, مؤكدًا أن المنطقة تعيش مرحلة إنجاز جديدة في مسيرة وطننا الغالي نحو الرقي والازدهار وأن باكورةَ مشاريع التطويرِ في أرجاء المنطقة مستمرة ، وستتوالى بعدها منظومة مشاريع تطويرية أخرى .

// انتهى //

16:46ت م

0188





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يدشن غداً المرحلة الأولى لمشروع واحة بريدة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.