السعودية اليوم / محافظ فيفاء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة



فيفاء 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

رأس محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني اليوم اجتماع المجلس المحلي في جلسته الاعتيادية، بحضور أعضاء المجلس ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية والأهلية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وجرى خلال الجلسة استعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة والمشاريع البلدية القائمة ومنها مبنى البلدية وصالة الاحتفالات والنافورة التفاعلية ومشاريع الإسفلت وإمكانية فتح مكتب خدمات للبلدية في جهة حقو فيفاء، ومبادرة ارامكو مع جمعية البر وأداء الخدمات المقدمة في جميع الإدارات البلدية والنقل والتعليم والزراعة والمياه والصحة وغيرها، وبحث الحلول الكفيلة بإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت ممكن بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم بحثه من موضوعات.

// انتهى //

16:36ت م

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