السعودية اليوم / رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية يكشف عن تطبيق “بيان”



طرابلس 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

كشف رئيس مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا محمد بالتمر، عن قرب إطلاق تطبيق “بيان” على الهواتف المحمولة.

وقال في تصريحات _لوكالة الأنباء

ويأتي التطبيق بالتعاون بين مصلحة الأحوال المدنية والهيئة الوطنية للأمن والسلامة، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين وحمايتها من الاختراق، وسيتيح مبدئيًا الاستعلام عن بيانات العائلة فحسب، وفي مرحلة تالية سيتم تطويره وإضافة خدمات أخرى.

وأوضح بالتمر أن المصلحة طورت التطبيق تدريجيا وصولًا إلى بناءه وتصميمه بالكامل من قبل مهندسيها، مشيراً إلى أن التطبيق يعد بداية الدخول إلى عصر الحكومة الإلكترونية والاستغناء عن الخدمات الورقية.

ولفت رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى استفادة كل الدوائر الحكومية من التطبيق، إلى جانب إتاحته لجميع المواطنين، لمتابعة قيودهم وبيانات أسرهم، مشيرًا إلى أن التطبيق يحدث نفسه تلقائيًا بمجرد إدخال أو تعديل أو تغيير البيانات.

// انتهى //

16:22ت م

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طرابلس 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسكشف رئيس مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا محمد بالتمر، عن قرب إطلاق تطبيق “بيان” على الهواتف المحمولة.وقال في تصريحات _لوكالة الأنباء السعودية : “قريبًا سوف يتم إطلاق تطبيق “بيان” على الهواتف المحمولة”، مضيفًا : “التطبيق سيُساعد المواطنين في سهولة الوصول إلى بياناتهم في أي وقت.ويأتي التطبيق بالتعاون بين مصلحة الأحوال المدنية والهيئة الوطنية للأمن والسلامة، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين وحمايتها من الاختراق، وسيتيح مبدئيًا الاستعلام عن بيانات العائلة فحسب، وفي مرحلة تالية سيتم تطويره وإضافة خدمات أخرى.وأوضح بالتمر أن المصلحة طورت التطبيق تدريجيا وصولًا إلى بناءه وتصميمه بالكامل من قبل مهندسيها، مشيراً إلى أن التطبيق يعد بداية الدخول إلى عصر الحكومة الإلكترونية والاستغناء عن الخدمات الورقية.ولفت رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى استفادة كل الدوائر الحكومية من التطبيق، إلى جانب إتاحته لجميع المواطنين، لمتابعة قيودهم وبيانات أسرهم، مشيرًا إلى أن التطبيق يحدث نفسه تلقائيًا بمجرد إدخال أو تعديل أو تغيير البيانات.// انتهى //16:22ت م0175

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.