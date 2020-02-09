السعودية اليوم / القائد العام لقوة دفاع البحرين يلتقي مدير الاستخبارات بالقوات المسلحة الأردنية



المنامة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

التقى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بالقيادة العامة اليوم، مدير الاستخبارات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية العميد الركن عزام أرشيد الرواحنة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

16:19ت م

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