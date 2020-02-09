السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل معالي الدكتور ماجد القصبي



الباحة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في الإمارة اليوم ، معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، الذي يزور المنطقة حالياً ضيف شرف لجائزة الحسام للإبداع والتميز .

ورحب سموه بمعالي الدكتور القصبي ، متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة ، منوهاً سموه بما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية ، مشيداً سموه بجهود أمانة المنطقة في تنفيذ المشروعات البلدية بالباحة ومحافظاتها ومراكزها .

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالتنمية في المنطقة من حيث الاستثمار والخدمات البلدية .

من جانبه أعرب معالي الدكتور القصبي عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على حفاوة الاستقبال ، منوهاً بما تشهده منطقة الباحة من تطور ونمو في مختلف المجالات .

حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة المكلف احمد بن صالح السياري ووكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور خالد الجماز ووكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر ، ووكيل الوزارة لتخطيط المدن المهندس حسين السديري ، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، ووكيل الوزارة لأعمال التجارة والاستثمار عبدالسلام المانع ، ووكيل الوزارة المساعد للفروع محمد السعد ، وعدد من مسئولي وزارتي التجارة والشؤون البلدية.

// انتهى //

16:15ت م

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