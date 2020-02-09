

عرعر 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

أطلق البريد السعودي والأحوال المدنية في مدينة عرعر بالحدود الشمالية , خدمة إيصال الوثائق الحكومية " شهادة الميلاد وسجل الأسرة " عبر البريد إلى مقر إقامة العملاء المسجلين في نظام أبشر والعنوان الوطني ، وذلك بحضور مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة منصور الملافخ ومدير التوزيع بالمنطقة عامر العنزي وفريق العمل.

وقد تم تسليم أول عميل بمدينة عرعر لمقر أقامته ،يوم الثلاثاء الماضي ويمثل إيصال الوثائق الحكومية الخاصة بالأحوال المدنية عبر البريد مرحلة أخرى من مراحل تطوير مبادرات التعاملات الحكومية الإلكترونية وتعزيز كفاءتها في خدمة المواطن.

// انتهى //

16:15ت م

0171





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البريد السعودي والأحوال المدنية بالحدود الشمالية يطلقان خدمة إيصال الوثائق الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.